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Анонсирована операционная система Android Go

18.05.2017 11:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google представила новую операционную систему Android Go, которая предназначена для маломощных устройств с менее чем 1 ГБ оперативной памяти.

Приложения для новой системы будут занимать не больше 10 МБ и оптимизированы для медленного интернет-подключения. Например, приложение YouTube Go позволит выбрать качество видео еще до начала воспроизведения и предоставит возможность загрузить ролик непосредственно на устройство для просмотра в режиме офлайн.

Анонсирована операционная система Android Go

Смартфоны на базе Android Go будут продаваться в регионах с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой. В частности, в Индии. Данный шаг позволит интернете-гиганту подключить к своей экосистеме еще два миллиарда новых пользователей. Сроки начала экспансии не уточняются.

 
 
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Компания Google представила новую операционную систему Android Go, которая предназначена для маломощных...

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