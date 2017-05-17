Анонсирована операционная система Android Go

Компания Google представила новую операционную систему Android Go, которая предназначена для маломощных устройств с менее чем 1 ГБ оперативной памяти.

Приложения для новой системы будут занимать не больше 10 МБ и оптимизированы для медленного интернет-подключения. Например, приложение YouTube Go позволит выбрать качество видео еще до начала воспроизведения и предоставит возможность загрузить ролик непосредственно на устройство для просмотра в режиме офлайн.





Смартфоны на базе Android Go будут продаваться в регионах с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой. В частности, в Индии. Данный шаг позволит интернете-гиганту подключить к своей экосистеме еще два миллиарда новых пользователей. Сроки начала экспансии не уточняются.