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"Тьфу на тебя". Соцсети обсуждают обращение миллиардера Усманова к Алексею Навальному
18.05.2017 17:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Предприниматель Алишер Усманов завел страницы «
Усманов и Навальный сейчас находятся в процессе судебного разбирательства. В марте этого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
В апреле миллиардер подал в суд иск о защите чести и достоинства. Разбирательство должно начаться 30 мая.
12-минутное видео Усманова стало ответом на расследование Навального. Бизнесмен назвал ложью заявления о том, что он украл советские горнообогатительные комбинаты, не создавал рабочие места и давал взятки недвижимостью.
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Завершил видео миллиардер экспрессивно: «Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный».
Навальный опубликовал ссылку на видео в своих соцсетях. «Продюсеры, создающие видеоблогеров, могут нервно курить в стороне до конца жизни», — иронично отметил он. Видео принялись бурно обсуждать в соцсетях.
Некоторым неубедительными показались аргументы предпринимателя, который ведет бизнес в другой стране. В мае
Усманова сравнили с Джаббой Хаттом из "Звездных войн",
Дебют Усманова на YouTube сравнили с другими популярными в Сети явлениями – рэп-баттлами Versus, видеоблогерами Ивангаем и Сергеем Дружко.
Интерьер, в котором снято видео, тоже стал предметом для обсуждений.
Фраза «Тьфу на тебя» оказалась универсальными ответом для любой сложной ситуации.
Некоторые не упустили возможности просто поиронизировать над ситуацией
Кому-то обращение показалось неудачным.
А официальному представителю МИД России Марии Захаровой понравилось.
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