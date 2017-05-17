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"Тьфу на тебя". Соцсети обсуждают обращение миллиардера Усманова к Алексею Навальному

18.05.2017 17:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Предприниматель Алишер Усманов завел страницы «ВКонтакте» и на YouTube и опубликовал обращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Бизнесмен назвал политика неучем и обвинил во лжи. Правда, в соцсетях не упустили возможности поиронизировать над видеоблогом 63-летнего миллиардера.

"Тьфу на тебя". Соцсети обсуждают обращение миллиардера Усманова к Алексею Навальному
Изображение: Алишер Усманов / youtube.com

Усманов и Навальный сейчас находятся в процессе судебного разбирательства. В марте этого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной недвижимости» российского премьера Дмитрия Медведева. В числе прочего в нем говорилось, якобы Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе.

В апреле миллиардер подал в суд иск о защите чести и достоинства. Разбирательство должно начаться 30 мая.

12-минутное видео Усманова стало ответом на расследование Навального. Бизнесмен назвал ложью заявления о том, что он украл советские горнообогатительные комбинаты, не создавал рабочие места и давал взятки недвижимостью.

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Завершил видео миллиардер экспрессивно: «Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Навальный опубликовал ссылку на видео в своих соцсетях. «Продюсеры, создающие видеоблогеров, могут нервно курить в стороне до конца жизни», — иронично отметил он. Видео принялись бурно обсуждать в соцсетях.

Некоторым неубедительными показались аргументы предпринимателя, который ведет бизнес в другой стране. В мае стало известно, что Усманов стал пятым в рейтинге самых богатых резидентов Великобритании.

Усманова сравнили с Джаббой Хаттом из "Звездных войн", Ждуном и доном Корлеоне.

Дебют Усманова на YouTube сравнили с другими популярными в Сети явлениями – рэп-баттлами Versus, видеоблогерами Ивангаем и Сергеем Дружко.

Интерьер, в котором снято видео, тоже стал предметом для обсуждений.

Фраза «Тьфу на тебя» оказалась универсальными ответом для любой сложной ситуации.

Некоторые не упустили возможности просто поиронизировать над ситуацией

 

Кому-то обращение показалось неудачным.

А официальному представителю МИД России Марии Захаровой понравилось.

 
 
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