Предприниматель Алишер Усманов завел страницы « ВКонтакте » и на YouTube и опубликовал обращение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Бизнесмен назвал политика неучем и обвинил во лжи. Правда, в соцсетях не упустили возможности поиронизировать над видеоблогом 63-летнего миллиардера.



Изображение: Алишер Усманов / youtube.com

Усманов и Навальный сейчас находятся в процессе судебного разбирательства. В марте этого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной недвижимости» российского премьера Дмитрия Медведева. В числе прочего в нем говорилось, якобы Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе.

В апреле миллиардер подал в суд иск о защите чести и достоинства. Разбирательство должно начаться 30 мая.

12-минутное видео Усманова стало ответом на расследование Навального. Бизнесмен назвал ложью заявления о том, что он украл советские горнообогатительные комбинаты, не создавал рабочие места и давал взятки недвижимостью.

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Завершил видео миллиардер экспрессивно: «Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Навальный опубликовал ссылку на видео в своих соцсетях. «Продюсеры, создающие видеоблогеров, могут нервно курить в стороне до конца жизни», — иронично отметил он. Видео принялись бурно обсуждать в соцсетях.

Некоторым неубедительными показались аргументы предпринимателя, который ведет бизнес в другой стране. В мае стало известно , что Усманов стал пятым в рейтинге самых богатых резидентов Великобритании.

Ты выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена, — говорит нам британский бизнесмен Алишер Усманов — RIP Новости (@riarip) 18 мая 2017 г.

Налоговый резидент Швейцарии Усманов, хвалится, что он исправно платит огромные налоги. Алишер Бурханович, мы очень рады за Швейцарию — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 18 мая 2017 г.

Усманова сравнили с Джаббой Хаттом из "Звездных войн", Ждуном и доном Корлеоне.

"Хан Соло, ты негодяй и врун. Я развиваю Татуин, а ты им пользуешься. Тьфу на тебя!" (с) Джабба Хатт pic.twitter.com/CLniGy7EuQ — Duran / Дюран (@userdie) 18 мая 2017 г.

Дебют Усманова на YouTube сравнили с другими популярными в Сети явлениями – рэп-баттлами Versus, видеоблогерами Ивангаем и Сергеем Дружко.

я усманов алишер ставьте лайки жмите шер — Миша Березин (@pozvolte) 18 мая 2017 г.

Хаю-хай с вами Алишергай! — Roberto (@robertomustdie) 18 мая 2017 г.

Алишер Усманов: «Хайпанем немножечко» — Андрей (@SaintVeles) 18 мая 2017 г.

Хммм

Шаверма-патруль с Алишером Усмановым

Анбоксинг новой яхты с Геннадием Тимченко https://t.co/9QXELl07ZA — Георгий Албуров (@alburov) 18 мая 2017 г.

Усманов подался в видеоблогеры: записал свое первое видео для Навального https://t.co/a2nkLo14oM pic.twitter.com/AfYc8kKtlR — Лентач (@oldLentach) 18 мая 2017 г.

Усманов вызвал Навального на версус — Aleksandr Gorbachev (@hateunites) 18 мая 2017 г.

Интерьер, в котором снято видео, тоже стал предметом для обсуждений.

Сниму комнату в старом доме на сутки. Желательно, с "бабушкиной мебелью". Нужно для записи обращения к Навальному. Дорого. Алишер. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 18 мая 2017 г.

Фраза «Тьфу на тебя» оказалась универсальными ответом для любой сложной ситуации.

- Как одни предложением описать нашу экономическую политику на ближайшие 15 лет?

- "Тьфу на тебя, Алексей Навальный" — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 18 мая 2017 г.

– Спасибо за заказ, вот Ваш счет за ужин.

– Тьфу на тебя. — ВьетКафе (@vietcafe) 18 мая 2017 г.

Некоторые не упустили возможности просто поиронизировать над ситуацией

В иске к Навальному и ФБК Усманов просит признать, что Медведев нам Димон. — Bob Farber (@Bobchensk) 18 мая 2017 г.

Кому-то обращение показалось неудачным.

Прямо сейчас в офисе пиарщиков Алишера Усманова. pic.twitter.com/FzqseEp6vO — Михаил Кафанов (@AveMisha) 18 мая 2017 г.

А официальному представителю МИД России Марии Захаровой понравилось.