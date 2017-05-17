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Опубликованы реальные фотографии iPhone 8

18.05.2017 13:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Грядущей осенью компания Apple представит инновационный смартфон iPhone 8 с OLED-экраном, который займет практически всю лицевую поверхность. Фотографии устройства появились на страницах издания BGR.

Опубликованы реальные фотографии iPhone 8Опубликованы реальные фотографии iPhone 8

Изображенное на снимках устройство имеет «безграничный экран», сдвоенную камеру с вертикально расположенными объективами и скругленный металлический корпус со стеклянной задней панелью.

Опубликованы реальные фотографии iPhone 8Опубликованы реальные фотографии iPhone 8

Физической кнопки Home нет. Это означает, что компании удалось встроить сканер отпечатков непосредственно в сам экран. Дополнительную биометрическую защиту должен обеспечить сканер глаза, который на снимках не заметен из-за плохого освещения.

Аналитики считают, что базовый iPhone 8 со 128 ГБ памяти будет продаваться по цене $1000.

 
 
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Грядущей осенью компания Apple представит инновационный смартфон iPhone 8 с OLED-экраном, который займет...

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