Опубликованы реальные фотографии iPhone 8

Грядущей осенью компания Apple представит инновационный смартфон iPhone 8 с OLED-экраном, который займет практически всю лицевую поверхность. Фотографии устройства появились на страницах издания BGR.

Изображенное на снимках устройство имеет «безграничный экран», сдвоенную камеру с вертикально расположенными объективами и скругленный металлический корпус со стеклянной задней панелью.

Физической кнопки Home нет. Это означает, что компании удалось встроить сканер отпечатков непосредственно в сам экран. Дополнительную биометрическую защиту должен обеспечить сканер глаза, который на снимках не заметен из-за плохого освещения.

Аналитики считают, что базовый iPhone 8 со 128 ГБ памяти будет продаваться по цене $1000.