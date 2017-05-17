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Apple Music отказывается от эксклюзивных релизов

18.05.2017 12:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Эксклюзивных альбомов в Apple Music станет меньше. Об этом сообщил исполнительный директор компании Джимми Йовин.

По его словам, ранее компания практиковала такой метод для привлечения новой аудитории, но в будущем эксклюзивных релизов станет меньше, поскольку это не очень нравится правообладателям.

Apple Music отказывается от эксклюзивных релизов

Правообладатели получают доход от пользовательских подписок. Поэтому для них важно, чтобы их музыка была представлена во всех сервисах цифровой дистрибуции. Иногда они соглашаются на эксклюзивные релизы, чтобы попытаться привлечь максимальное внимание к артисту. Однако нет доказательств того, что такой маркетинг способствует существенному росту поклонников.

Сегодня у Apple Music более 20 миллионов платных подписчиков. Конкуренцию сервису составляет Spotify с 50 миллионами платных подписчиков.

 
 
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