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Overwatch станет бесплатным с 26 по 29 мая

18.05.2017 14:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Blizzard Entertainment анонсировала бесплатные выходные в Overwatch, которые пройдут в период с 26 по 29 мая. Акция приурочена к годовщине игры и анонсу GOTY-издания, сообщает InGame.

Во время бесплатных выходных вы сможете сыграть за всех героев Overwatch на всех 14 полях боя в различных режимах: «Быстрая игра», «Своя игра» и «Аркада».

Опробовать игру можно будет на PC, а также приставках PlayStation 4 и Xbox One при наличии подписки PlayStation Plus и золотого статуса Xbox Live Gold соответственно.

Бесплатный период начнется во всех регионах 26 мая в 21:00 по московскому времени и завершится 30 мая в 09:59 по московскому времени.

Overwatch — это командный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.

 
 
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Компания Blizzard Entertainment анонсировала бесплатные выходные в Overwatch, которые пройдут в период с 26 по 29 мая....

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