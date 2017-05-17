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Модернизированные в Беларуси ЗРК "Бук МБ" могут сбивать самолеты-невидимки
18.05.2017 22:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На полигоне «Полесский» успешно прошли первые стрельбы модернизированных зенитных ракетных комплексов «Бук МБ». Об этом 42.TUT.BY сообщили в Госкомпвоенпроме.
Новейшие ЗРК оснащены трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой. Она способна эффективно обнаруживать воздушные цели, построенные с применением технологии стелс.
Во время испытаний на полигоне зенитные комплексы поразили воздушные мишени, имитирующие беспилотники, и скоростные цели. На поражение каждой потребовалсь одна ракета.
Особенностью ЗРК «Бук БМ» является возможность работы с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС).
После модернизации дальность обнаружения целей комплексом увеличилась на 30 процентов, значительно повысилась устойчивость ЗРК к активным и пассивным помехам.
«Бук БМ» может применять три типа зенитных управляемых ракет (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом их сочетании на одной пусковой установке. Также конструкторы значительно повысили живучесть комплекса в условиях применения противорадиолокационных ракет и снарядов.
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На полигоне «Полесский» успешно прошли первые стрельбы модернизированных зенитных ракетных комплексов «Бук МБ». Об этом 42.TUT.BY сообщили в Госкомпвоенпроме.
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