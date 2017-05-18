Два новейших российских броневика спецназа ГРУ вылетели в кювет

В России в Апшеронском районе Краснодарского края, пробив отбойник, в кювет вылетели два бронеавтомобиля «Тайфун-У», сообщает ВГТРК «Кубань». Одна из машин задымилась после ДТП.

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Сама авария случилась между 18 и 19 км дороги на Хадыженск, за поселком Октябрьский. Пострадавших в ДТП нет.

Журналист Денис Мокрушин предположил , что броневики принадлежат 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, базирующейся неподалеку.

Броня «Тайфун-У» способна защитить экипаж от огня крупнокалиберного пулемета, осколков снарядов и напалма. Предусмотрена противоминная защита днища. Броневик оборудуется дизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способен развивать скорость до 100 км/ч. Экипаж «Тайфун-У» — три человека, в десантном отделении помещаются до 16 бойцов.