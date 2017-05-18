ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два новейших российских броневика спецназа ГРУ вылетели в кювет

19.05.2017 10:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В России в Апшеронском районе Краснодарского края, пробив отбойник, в кювет вылетели два бронеавтомобиля «Тайфун-У», сообщает ВГТРК «Кубань». Одна из машин задымилась после ДТП.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Сама авария случилась между 18 и 19 км дороги на Хадыженск, за поселком Октябрьский. Пострадавших в ДТП нет.

Журналист Денис Мокрушин предположил, что броневики принадлежат 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, базирующейся неподалеку.

Броня «Тайфун-У» способна защитить экипаж от огня крупнокалиберного пулемета, осколков снарядов и напалма. Предусмотрена противоминная защита днища. Броневик оборудуется дизельным двигателем мощностью 450 л.с. и способен развивать скорость до 100 км/ч. Экипаж «Тайфун-У» — три человека, в десантном отделении помещаются до 16 бойцов.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России в Апшеронском районе Краснодарского края, пробив отбойник, в кювет вылетели два бронеавтомобиля «Тайфун-У», сообщает ВГТРК «Кубань». Одна из машин...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Китай впервые в истории добыл "горючий лед"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика