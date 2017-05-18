Китайским нефтяникам первым в мире удалось добыть с океанического дна «горючий лед» — соединение воды и природного газа, превратившееся в кристаллическое вещество под воздействием давления и низких температур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства земельных и природных ресурсов КНР.



Фото: NEWS.CN

Образцы были подняты со дна Южно-Китайского моря на глубине более чем в 1,2 километра. 200-метровая подводная скважина находилась в 285 км к юго-востоку от Гонконга.

По словам заместителя главного инженера Управления геологических исследований КНР Е Цзяньлана, за восемь дней работы удалось добыть 120 кубических метров этого энергоносителя, содержание метана в котором составляет 99,5%.

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

Он отметил, что в плане теоретической базы и технологий Китай достиг «беспрецедентных успехов», что позволило стране достичь лидирующего положения в мире по добыче «горючего льда».



Фото: NEWS.CN



Фото: NEWS.CN

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Один кубический метр гидрата является аналогом примерно 160 кубических метров природного газа в парообразном состоянии. Например, на 100 литрах газа автомобиль может проехать около 300 километров, а на 100 литрах «горючего льда» — порядка 50 тысяч километров.

Аналогичными работами также занимаются Канада и Япония, но пока им не удалось достичь подобных результатов.