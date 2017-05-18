|
Как подобрать валюту для первого депозита на Форекс
19.05.2017 10:58 — Новости Hi-Tech | Bybanner
На международном рынке Форекс в наши дни игрокам предлагается на выбор широкий перечень вариантов для открытия депозита. Но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует тщательно взвесить все за и против по отношению к данному варианту. Чаще всего трейдеры выбирают валюту и металл. Понятно, что эти два инструмента могут, как расти в стоимости, так и терять свою ценность на определенном временном промежутке. В результате, даже не совершая сделок, трейдер будет видеть, как его депозит меняет собственную ценность.
Если при этом рассматривать долгосрочного трейдера, который открыл
Дать универсальный ответ не получится, поскольку требования трейдеров отличаются между собой и все зависит от преследуемой каждым игроком цели. Так, например, если вы выводите деньги для последующего использования в личных целях, конечно же лучше, если они будут сразу в национальной валюте. Аналогичная ситуация складывается, если вы регистрируете дополнительный депозит или конвертируете существующий. Но если вы отдали предпочтение американской валюте или денежной единице ЕС, выводить все же лучше в ближайший исторический минимум или максимум. Вводить, соответственно, лучше по самой низкой стоимости евро или доллара.
Но что делать, когда в текущий момент финансовый инструмент находится ровно в середине между минимумом и максимумом? Решение очевидно - достаточно открыть еще один или несколько счетов на
Если же управиться с несколькими счетами вам не по силам, отдайте все или часть из них в управление профессионалам. Но даже в этой ситуации придется придерживаться «золотого» правила и выводить средства в тогда, когда актив стоит дороже, чем в момент покупки.
Практически в любой валюте мира есть периоды с наибольшей активностью рынка, сильными скачками и откатами. Вам же остается подобрать надежную торговую стратегию и изучить поведение в течение нескольких последних валют конкретного финансового инструмента, чтобы освоить его поведение и получать максимальную доходность во время вывода средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На международном рынке Форекс в наши дни игрокам предлагается на выбор широкий перечень вариантов для открытия депозита. Но перед тем, как сделать окончательный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии