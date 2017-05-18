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Смертельный "супергрибок" продолжает распространяться в США

19.05.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В США пациенты продолжают заражаться грибком Candida auris. Об этом сообщило издание Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США.

Смертельный "супергрибок" продолжает распространяться в США
Фото: Фото: Kateryna Kon / Science Photo Library / newscientist.com

В марте сообщалось о 30 случаях заражения. По состоянию на 12 мая их уже 122. В частности, 77 человек грибковая инфекция поразила в медицинских учреждениях в семи штатах страны. Еще 45 случаев зафиксировали у людей, контактировавших с пациентами.

Локальное поражение грибком приводит к возникновению кровоточащей раны и приводит к полному прекращению функционирования связанного с ней органа. Смертность от Candida auris достигает 60 процентов.

Candida auris нечувствителен ко всем коммерчески доступным антигрибковым средствам. Ранее исследователи проверили, как влияют на жизнеспособность грибка 11 антимикотиков разных классов действия. Ко всем из них те или иные штаммы проявили устойчивость. Только один препарат, называемый SCY-078, снизил скорость роста всех штаммов. Ученые предполагают, что он может стать основой будущей терапии инфекции C. auris.

Главными жертвами Candida auris становятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе или подвергшиеся трансплантации органов. Грибок практически не опасен для здорового человека, однако он может стать его носителем. Как правило, Candida auris распространяется в медицинских учреждениях при контакте больного человека со здоровым.

Над созданием лекарства сейчас работают в Великобритании, Швеции и Японии.

 
 
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В США пациенты продолжают заражаться грибком Candida auris. Об этом сообщило издание Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения...

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