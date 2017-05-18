В США пациенты продолжают заражаться грибком Candida auris. Об этом сообщило издание Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США.



Фото: Фото: Kateryna Kon / Science Photo Library / newscientist.com

В марте сообщалось о 30 случаях заражения. По состоянию на 12 мая их уже 122. В частности, 77 человек грибковая инфекция поразила в медицинских учреждениях в семи штатах страны. Еще 45 случаев зафиксировали у людей, контактировавших с пациентами.

Локальное поражение грибком приводит к возникновению кровоточащей раны и приводит к полному прекращению функционирования связанного с ней органа. Смертность от Candida auris достигает 60 процентов.

Candida auris нечувствителен ко всем коммерчески доступным антигрибковым средствам. Ранее исследователи проверили , как влияют на жизнеспособность грибка 11 антимикотиков разных классов действия. Ко всем из них те или иные штаммы проявили устойчивость. Только один препарат, называемый SCY-078, снизил скорость роста всех штаммов. Ученые предполагают, что он может стать основой будущей терапии инфекции C. auris.

Главными жертвами Candida auris становятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе или подвергшиеся трансплантации органов. Грибок практически не опасен для здорового человека, однако он может стать его носителем. Как правило, Candida auris распространяется в медицинских учреждениях при контакте больного человека со здоровым.

Над созданием лекарства сейчас работают в Великобритании, Швеции и Японии.