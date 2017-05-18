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Смертельный "супергрибок" продолжает распространяться в США
19.05.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В США пациенты продолжают заражаться грибком Candida auris. Об этом
В марте
Локальное поражение грибком приводит к возникновению кровоточащей раны и приводит к полному прекращению функционирования связанного с ней органа. Смертность от Candida auris
Candida auris нечувствителен ко всем коммерчески доступным антигрибковым средствам. Ранее исследователи
Главными жертвами Candida auris становятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе или подвергшиеся трансплантации органов. Грибок практически не опасен для здорового человека, однако он может стать его носителем. Как правило, Candida auris распространяется в медицинских учреждениях при контакте больного человека со здоровым.
Над созданием лекарства сейчас работают в Великобритании, Швеции и Японии.
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В США пациенты продолжают заражаться грибком Candida auris. Об этом сообщило издание Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения...
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