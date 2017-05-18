Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook на 110 миллионов евро за предоставление ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году.

Ведомству была предоставлена информация о том, что компания не планирует объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако в августе 2016 года разработчики мессенджера передали соцсети телефонные номера своих пользователей, чтобы обеспечить релевантную перекрестную рекламу.





Еврокомиссия считает эти нарушения серьезными, поскольку компания предоставила заведомо ложную информацию, что повлияло на оценку сделки. В связи с чем Facebook оштрафована на 110 миллионов евро.

Компания Facebook купила мессенджер WhatsApp в 2014 году за $19 миллиардов. Сегодня аудитория мессенджера превышает 1 миллиард пользователей.