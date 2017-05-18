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Facebook оштрафована на 110 миллионов евро

19.05.2017 11:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook на 110 миллионов евро за предоставление ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году.

Ведомству была предоставлена информация о том, что компания не планирует объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp. Однако в августе 2016 года разработчики мессенджера передали соцсети телефонные номера своих пользователей, чтобы обеспечить релевантную перекрестную рекламу.

Facebook оштрафована на 110 миллионов евро

Еврокомиссия считает эти нарушения серьезными, поскольку компания предоставила заведомо ложную информацию, что повлияло на оценку сделки. В связи с чем Facebook оштрафована на 110 миллионов евро.

Компания Facebook купила мессенджер WhatsApp в 2014 году за $19 миллиардов. Сегодня аудитория мессенджера превышает 1 миллиард пользователей.

 
 
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Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook на 110 миллионов евро за предоставление ложной информации об...

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