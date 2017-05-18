В Перу началось нашествие опасных улиток

Жители северных регионов Перу рассказали о нашествии опасных гигантских улиток, сообщает Reuters . Власти призвали всех местных жителей не прикасаться к моллюскам голыми руками, а собирать их в перчатках и убивать.



Изображение: Reuters

На северные регионы Перу совершили нашествие тысячи гигантских африканских улиток. Согласно информации Международного союза охраны природы, они включены в сотню самых опасных видов живых существ на планете.

Биологи заявляют, что такие улитки тяготеют к влажным и грязным местам, где они питаются мусором и пометом крыс. Африканские улитки также являются переносчиками опасных бактерий, заболеваний и паразитов.

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В одной из местных деревень жители обнаружили уже более 150 моллюсков. Ученые рекомендуют не трогать улиток голыми руками, а собирать их перчатками и уничтожать. Отмечается, что причиной нашествия стала дождливая погода в несколько последних месяцев. Власти Перу также проверяют информацию о том, что улиток в страну могли завезти люди.