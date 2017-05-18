|
В Перу началось нашествие опасных улиток
19.05.2017 17:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Жители северных регионов Перу рассказали о нашествии опасных гигантских улиток, сообщает
На северные регионы Перу совершили нашествие тысячи гигантских африканских улиток. Согласно информации Международного союза охраны природы, они включены в сотню самых опасных видов живых существ на планете.
Биологи заявляют, что такие улитки тяготеют к влажным и грязным местам, где они питаются мусором и пометом крыс. Африканские улитки также являются переносчиками опасных бактерий, заболеваний и паразитов.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В одной из местных деревень жители обнаружили уже более 150 моллюсков. Ученые рекомендуют не трогать улиток голыми руками, а собирать их перчатками и уничтожать. Отмечается, что причиной нашествия стала дождливая погода в несколько последних месяцев. Власти Перу также проверяют информацию о том, что улиток в страну могли завезти люди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители северных регионов Перу рассказали о нашествии опасных гигантских улиток, сообщает Reuters. Власти призвали всех местных жителей не прикасаться к моллюскам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии