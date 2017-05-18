Представлены ноутбуки перевертыши Lenovo Flex 5

Компания Lenovo представила ноутбук-перевертыш Flex 5, который благодаря откидывающемуся на 360 градусов экрану может работать в режиме планшета.

Новинка доступна в 14- и 15,5-дюймовой модификациях. Базовая версия имеет IPS-матрицу с разрешением 1920 х 1080 пикселей, тогда как старшая модель может оснащаться экраном с разрешением до 3840 x 2160 пикселей.





За производительность отвечают процессоры Intel Core седьмого поколения, а версии в максимальной конфигурации оснащаются графикой NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной – 512 ГБ.

Стоимость базовой модели Lenovo Flex 5 с 14-дюймовым экраном составляет $720, а цены на 15,5-дюймовый вариант начинаются от $830.