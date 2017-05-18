velcom закрывает архивные пакеты мобильного интернета

Мобильный оператор velcom c с 1 июня 2017 года прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета: «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250 (arch.)», «пакет 500».

Пользователи этих пакетов могут самостоятельно изменить их на любой актуальный, воспользовавшись USSD-запросом *135*1#вызов, Интернет-службой сервиса абонента (ИССА), Автоматической службой сервиса абонента (АССА), набрав 411-2-1-2, а также в центрах продаж и обслуживания компании либо в офисах официальных поверенных (при себе необходимо иметь паспорт).

Оператор обращает внимание, что вышеперечисленные пакеты мобильного интернета, которые в настоящее время используют менее 0,05% абонентов velcom, 1 июня 2017 года будут автоматически заменены на актуальные, сопоставимые по стоимости с архивными пакетами абонентов.