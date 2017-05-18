Ноутбук Lenovo Legion Y920 оснащается видеокартой GeForce GTX 1070

Компания Lenovo представила игровой ноутбук Legion Y920, оснащенный видеокартой GeForce GTX 1070 с 8 ГБ видеопамяти.

Новинка имеет 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и поддержкой технологии синхронизации частоты кадров NVIDIA G-Sync. В качестве процессора может выступать Intel Core i7-7820HK или i7-7700HQ с возможностью разгона. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, твердотельной – 512 ГБ. Также предусмотрена возможность установить жесткий диск емкостью 1 ТБ.





Еще устройство располагает механической клавиатурой с настраиваемой подсветкой и динамиками JBL со встроенным сабвуфером. Вес компьютера составляет 4,6 кг.

Ноутбук Lenovo Legion Y920 поступит в продажу в мае по цене 2599 евро.