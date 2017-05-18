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PC-версия Destiny 2 не будет доступна в Steam

19.05.2017 16:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Activision рассказала много нового о многопользовательском шутере Destiny 2 от студии Bungie. В частности, было объявлено о том, что PC-версия станет эксклюзивом площадки Battle.net. В Steam ее не будет, сообщает InGame.

Разработчики обещают интересный для исследования мир, хорошо проработанных персонажей и кинематографическое приключение, которое можно проходить как в одиночку, так и с друзьями. Также заявлены сюжетная кампания с рекордным количеством роликов, клановая система, планеты с большими зонами для исследования, задания по поиску сокровищ и прохождению подземелий, сражения с боссами и новые подклассы персонажей.

Destiny 2 представляет собой многопользовательский шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит спасти человечество от полного уничтожения. Последний город на Земле оккупирован Красным Легионом. Стражи, элитные воины, потерпели поражение и были поставлены на грань уничтожения. Некоторые из них отправляются в эпическое путешествие по Солнечной системе с целью найти новое мощное оружие и новых союзников, чтобы вернуть свой дом и покарать захватчиков.

Destiny 2 выйдет 8 сентября для PlayStation 4 и Xbox One. Версия для PC появится позже. Точной даты выхода у нее пока нет.

 
 
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Компания Activision рассказала много нового о многопользовательском шутере Destiny 2 от студии Bungie. В...

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