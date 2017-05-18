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Публичная бета Gwent стартует 24 мая
19.05.2017 16:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания CD Projekt RED сообщила, что открытое бета-тестирование карточной игры Gwent стартует 24 мая. Опробовать ее можно будет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Сколько продлится тестироание, не уточняется.
Разработчики отмечают, что публичная бета — это новый старт для всех. Коллекция карт и игровой прогресс будут сброшены, чтобы обеспечить всем игрокам равные условия на старте публичной беты. Все участники закрытого бета-теста получат бочки с картами и другие награды за активное содействие в тестирование игры, сообщает
Финальная версия Gwent будет распространяться по условно-бесплатной модели. Однако одиночная кампания с несколькими сюжетными историями будет стоить денег. Релиз игры состоится вскоре после публичной беты.
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Компания CD Projekt RED сообщила, что открытое бета-тестирование карточной игры Gwent стартует 24 мая....
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