ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Световой столб в небе над Ратомкой

20.05.2017 09:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Разновидность солнчного гало можно было наблюдать в вечернем небе над Ратомкой 19 мая. Световой столб запечатлел астрономом-любитель Андрей Лейчик из группы Астроромантика.

Световой столб в небе над Ратомкой
Фото: Андрей Лейчик

«Световой столб оранжевого оттенка высветил северо-западный горизонт на несколько минут. Световой столб был достаточно ярким и визуально наблюдался, как яркая огненная полоса света, взмывающая из-под горизонта в вечернее небо! Великолепная красота!», — написал Андрей на своей странице Вконтакте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разновидность солнчного гало можно было наблюдать в вечернем небе над Ратомкой 19 мая. Световой столб запечатлел астрономом-любитель Андрей Лейчик из группы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Оружие на миллиард: кто покупает белорусскую военную технику и оборудование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика