Световой столб в небе над Ратомкой

Разновидность солнчного гало можно было наблюдать в вечернем небе над Ратомкой 19 мая. Световой столб запечатлел астрономом-любитель Андрей Лейчик из группы Астроромантика.



Фото: Андрей Лейчик

«Световой столб оранжевого оттенка высветил северо-западный горизонт на несколько минут. Световой столб был достаточно ярким и визуально наблюдался, как яркая огненная полоса света, взмывающая из-под горизонта в вечернее небо! Великолепная красота!», — написал Андрей на своей странице Вконтакте.