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8 полезных приложений для здорового образа жизни

21.05.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мобильного помощника можно найти для чего угодно — в том числе и для здорового образа жизни. 42.TUT.BY выбрал несколько полезных и бесплатных приложений для домашних занятий спортом, бега, контроля питания и здорового сна.

Nike Training Club

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Это один из самых популярных «тренеров в кармане». Здесь можно выбрать отдельную тренировку или целую программу по интенсивности, уровню подготовки и тому, как долго вы готовы заниматься. Для каждого упражнения есть видеоинструкция с переводом на русский язык о том, как его правильно выполнять. Приложение следит за вашим прогрессом и напоминает, когда вы пропускаете тренировку.

LazyMonster

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Приложение от белорусских разработчиков для тех, кому неинтересно смотреть на тренера, но хочется преодолеть свою лень. Здесь упражнения показывает «ленивый монстр» под энергичную музыку. Правда, бесплатно доступна только базовая тренировка из 10 упражнений.

Приложение: iOS

Strava

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Одно из самых популярных приложений для бега — у него более 10 миллионов скачиваний в Google Play. Сервис фиксирует расстояние, которое вы пробежали, прошли или проехали на велосипеде. Пройденный маршрут можно посмотреть на карте или поделиться им с друзьями. Можно также видеть сброшенные калории, ставить себе цели и соревноваться с другими.

Приложение: (Android, iOS)

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Charity Miles

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Это приложение отправляет деньги на благотворительность за каждую милю, которую вы пробегаете или проезжаете на велосипеде. Цель пожертвования можно выбрать самому — борьба со СПИДом, разработка лекарства от болезни Альцгеймера или помощь нуждающимся детям. Деньги выплачивают бренды-партнеры приложения. По данным разработчиков, бегуны и велосипедисты по всему миру с помощью сервиса собрали уже более двух миллионов долларов.

Приложение: Android, iOS

My Asics

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Приложение для тех, кто хочет подготовиться к марафону, полумарафону или забегу на меньшую дистанцию. Вводите свои начальные данные — пол, возраст, вес и результат лучшего забега. После ставите цель — например, пробежать марафон в октябре. Приложение само рассчитает для вас план тренировок так, чтобы нагрузка увеличивалась постепенно и поможет отследить прогресс.

Приложение: Android, iOS

Похожее: Gipis (iOS)

MyFitnessPal

8 полезных приложений для здорового образа жизни

«Счетчиков калорий» в магазинах приложений очень много. Работают они похоже: вы записываете все, что съели за день, и следите за своим весом. Создатели MyFitnessPal утверждают, что база сервиса содержит более шести миллионов наименований. Можно вводить названия продуктов вручную или сканировать штрих-коды — приложение само опознает продукт и его пищевую ценность.

Приложение: Android, iOS

Похожие: FatSecret (Android, iOS), YAZIO (Android, iOS), Lifesum (Android, iOS)

«Время пить воду» (Water Time)

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Чтобы пить достаточно воды, тоже есть специальные сервисы. К примеру, этот предлагает рассчитать, сколько жидкости вам нужно выпивать в сутки, исходя из вашего пола и веса (но можно задать и свою норму). В приложении полагается отмечать каждый стакан воды. Если вы будете пить недостаточно, приложение пришлет уведомление. Когда же воды окажется слишком много, сервис предложит быть сдержаннее.

Приложение: Android, iOS

Похожие: «Моя вода» (Android, iOS), Hydro Coach (Android), «Напоминание Питья Воды» (Android)

Sleep As Android

8 полезных приложений для здорового образа жизни

Это сервис для здорового сна. Он отслеживает циклы сна по вашим движениям и выбирает лучшее время для пробуждения. Если приложение «услышит» храп, оно запишет звук и может даже вас разбудить. Наутро можно посмотреть график сна и узнать, если отдыха не хватает.

Приложение: Android

Похожие: Pillow (iOS), Runtastic Sleep Better (Android, iOS), «Умный будильник» (Android, iOS)

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Мобильного помощника можно найти для чего угодно — в том числе и для здорового образа жизни. 42.TUT.BY выбрал несколько полезных и бесплатных приложений для...

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