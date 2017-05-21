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В Сети появились изображения Samsung Galaxy Note 8 с двойной основной камерой
22.05.2017 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Судя по кадрам, новинка получит двойную основную камеру на задней панели корпуса и будет оснащаться двойной светодиодной вспышкой.
Сканера отпечатков пальцев на задней или передней панелях устройства не видно. Это означает, что производитель смог решить проблему, не позволявшую установить датчик отпечатков в экран устройства.
Напомним, в текущих флагманах компании Galaxy S8 и Galaxy S8+ сканер расположен на задней панели рядом с глазком основной камеры, что стало одной из самых больших претензий к устройствам.
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Также ожидается, что Galaxy Note 8 будет оснащаться экраном с диагональю в 6,3 дюйма, процессором Snapdragon 835 или Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж) и аккумулятором емкостью в 3700 мАч. Презентация новинки, скорее всего, пройдет на конференции IFA 2017 в Берлине с 1 по 6 сентября этого года.
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