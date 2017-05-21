Российские спутники «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» проявили необычный уровень маневренности для малых космических аппаратов. Об этом сообщило издание The Daily Beast .



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Три космических аппарата еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты, удивив экспертов. После аппараты бездействовали на протяжении года или больше.

По новым данным, 20 апреля 2017 года один из спутников отклонился от своей орбиты на сотни метров, чтобы увернуться от облака осколков разбившегося китайского метеорологического спутника.

«Впечатляющие маневры российских космических кораблей заставили наблюдателей почесать затылки, — пишет обозреватель The Daily Beast. — Никто, кроме российских властей и, возможно, военных США не знает, зачем нужны эти спутники».

Миссия космических аппаратов не озвучена публично, принадлежат они Министерству обороны. В каталоге Стратегического командования США данный объект был помечен как «космический мусор».

В 2014 году зарубежные СМИ прозвали эти устройства «убийцами спутников». Тогда представитель «Роскосмоса» объяснял , что эти аппараты не являются космическим оружием.

«Это наша инициативная работа совместно с Российской академией наук. Они ту миссию, которая перед ними была поставлена, выполнили. Я думаю, в данной ситуации рассматривать их как что-то сверхъестественное неуместно», — говорил журналистам глава Роскосмоса Олег Остапенко.

Больше о миссии спутников он ничего не сообщил, но напомнил, что ранее Россия подала в ООН документ о недопущении размещения оружия в космосе.