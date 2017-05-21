ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадочный российский спутник пробудился после года "сна"

22.05.2017 10:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российские спутники «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» проявили необычный уровень маневренности для малых космических аппаратов. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

Загадочный российский спутник пробудился после года "сна"
Изображение: phys.ncku.edu.tw

Три космических аппарата еще в период с 2013 по 2015 смогли кардинально поменять свои орбиты, удивив экспертов. После аппараты бездействовали на протяжении года или больше.

По новым данным, 20 апреля 2017 года один из спутников отклонился от своей орбиты на сотни метров, чтобы увернуться от облака осколков разбившегося китайского метеорологического спутника.

«Впечатляющие маневры российских космических кораблей заставили наблюдателей почесать затылки, — пишет обозреватель The Daily Beast. — Никто, кроме российских властей и, возможно, военных США не знает, зачем нужны эти спутники».

Миссия космических аппаратов не озвучена публично, принадлежат они Министерству обороны. В каталоге Стратегического командования США данный объект был помечен как «космический мусор».

В 2014 году зарубежные СМИ прозвали эти устройства «убийцами спутников». Тогда представитель «Роскосмоса» объяснял, что эти аппараты не являются космическим оружием.

«Это наша инициативная работа совместно с Российской академией наук. Они ту миссию, которая перед ними была поставлена, выполнили. Я думаю, в данной ситуации рассматривать их как что-то сверхъестественное неуместно», — говорил журналистам глава Роскосмоса Олег Остапенко.

Больше о миссии спутников он ничего не сообщил, но напомнил, что ранее Россия подала в ООН документ о недопущении размещения оружия в космосе.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские спутники «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504» проявили необычный уровень маневренности для малых космических аппаратов. Об этом сообщило издание The...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Открытия, изменившие мир: первый космический корабль, лазер и "дедушка" интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика