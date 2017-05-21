Французский портал Frandroid опубликовал фотографии флагманского смартфона Nokia 9. Ресурс также раскрыл информацию о технических характеристиках новинки.



Изображение: frandroid.com

На полученных изображениях аппарат показан в футляре, который скрывает особенности его дизайна. Тем не менее, можно заметить порт USB-C для зарядки и синхронизации и 3,5-мм разъем для наушников. Диагональ экрана новинки составит 5,27 дюймов, разрешение — 2560 на 1440 точек. Источник также сообщает о наличии функции Always On Display, как у флагманских смартфонов компании Samsung.

Работать смартфон, скорее всего, будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 вкупе с 4 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища составит 64 ГБ. В качестве операционной системы выступит Android 7.1.1. Также упоминается поддержка технологии ускоренной зарядки Quick Charge 3.0.









































Судя по снимкам, аппарат получит тандем из двух 13-мегапиксельных камер с системой лазерной фокусировки и двойной светодиодной вспышкой. Есть также примеры фото, сделанных на основную камеру еще не анонсированного смартфона.

Дата анонса или старта продаж новинки пока не известна. По предварительным данным, стоимость смартфона будет варьироваться в пределах 700 — 750 евро.