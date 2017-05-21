ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9

22.05.2017 10:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Французский портал Frandroid опубликовал фотографии флагманского смартфона Nokia 9. Ресурс также раскрыл информацию о технических характеристиках новинки.

В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9
Изображение: frandroid.com

На полученных изображениях аппарат показан в футляре, который скрывает особенности его дизайна. Тем не менее, можно заметить порт USB-C для зарядки и синхронизации и 3,5-мм разъем для наушников. Диагональ экрана новинки составит 5,27 дюймов, разрешение — 2560 на 1440 точек. Источник также сообщает о наличии функции Always On Display, как у флагманских смартфонов компании Samsung.

Работать смартфон, скорее всего, будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 вкупе с 4 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища составит 64 ГБ. В качестве операционной системы выступит Android 7.1.1. Также упоминается поддержка технологии ускоренной зарядки Quick Charge 3.0.

В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9


В Сеть попали "живые" фото флагманского Nokia 9

Судя по снимкам, аппарат получит тандем из двух 13-мегапиксельных камер с системой лазерной фокусировки и двойной светодиодной вспышкой. Есть также примеры фото, сделанных на основную камеру еще не анонсированного смартфона.

Дата анонса или старта продаж новинки пока не известна. По предварительным данным, стоимость смартфона будет варьироваться в пределах 700 — 750 евро.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский портал Frandroid опубликовал фотографии флагманского смартфона Nokia 9. Ресурс также раскрыл информацию о технических характеристиках новинки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Сети появились изображения Samsung Galaxy Note 8 с двойной основной камерой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика