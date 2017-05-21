Британские ученые создали одномерный материал со свойствами металла. Научная работа об этом опубликована в журнале ACS Nano , кратко об исследовании сообщает издание Phys.org .



Paulo Medeiros / phys.org

Одномерный материал с сечением толщиной в 1 атом стал самым тонким из всех возможных полупроводников. «Нити», из которых он состоит, имеют диаметр менее одной миллиардной доли метра — это в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса.

В своей работе специалисты основывались на свойствах графена — материала, представляющего собой слой углерода толщиной всего в один атом. Они поместили в полую углеродную нанотрубку цепочку атомов теллура — металлоида со свойствами металлов и неметаллов. Ученым удалось стабилизировать его, материал при этом проявил свойства металла.

Исследователи отметили, что свойства полупроводника внутри нанотрубки зависят от ее диаметра. При этом сама нанотрубка не влияет на атомы внутри. Правда, подобные одномерные структуры в форме цепочки атомов очень нестабильны, легко разрушаются и принимают другие формы.

По словам специалистов, возможность создания одномерных материалов в будущем позволит существенно снизить размеры микросхем и, соответственно, габариты электроприборов. Пока исследования далеки от завершения и коммерческого использования, но позволяют заложить физико-химические основы для будущего техники.