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Рассекречены характеристики флагманского смартфона Nokia 9

22.05.2017 11:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация нового флагманского смартфона Nokia 9 состоится в ближайшие недели. Характеристики устройства уже известны. Также появились фотографии новинки в маскировочном футляре, который скрывает особенности дизайна.

В качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. Также аппарат сможет похвастаться 5,3-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей.

Рассекречены характеристики флагманского смартфона Nokia 9

Основная камера получит два 13-мегапиксельных объектива и систему лазерной фокусировки. Еще у гаджета будет симметричный порт USB Type-C и стандартный 3,5-миллиметровый разъем для наушников. В качестве операционной системы выступит Android 7.1.1 Nougat.

Стоимость смартфона Nokia 9 составит ориентировочно $700.

 
 
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Презентация нового флагманского смартфона Nokia 9 состоится в ближайшие недели. Характеристики...

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