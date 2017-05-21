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iPhone 8 будет не сильно больше 4,7-дюймового iPhone 7

22.05.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый смартфон iPhone 8 можно будет держать одной рукой. По размерам он будет не сильно больше 4,7-дюймового iPhone 7. Об этом свидетельствует утекший в Сеть снимок заготовки корпусов новых смартфонов Apple.

Новинке приписывают 5,2-дюймовый OLED-экран, который займет почти всю лицевую поверхность. Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится прямо в экране. Также гаджет получит двойную камеру с вертикально расположенными объективами. Корпус будет металлическим, а задняя панель – стеклянной. Еще юбилейный iPhone порадует сканером глаза и поддержкой беспроводной зарядки.

iPhone 8 будет не сильно больше 4,7-дюймового iPhone 7

Официальный анонс смартфона iPhone 8 состоится в сентябре. Однако в продажу он может поступить с задержкой из-за оценки спроса и нехватки компонентов. Цена устройства составит $1000 за версию со 128 ГБ памяти.

 
 
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