iPhone 8 будет не сильно больше 4,7-дюймового iPhone 7

Новый смартфон iPhone 8 можно будет держать одной рукой. По размерам он будет не сильно больше 4,7-дюймового iPhone 7. Об этом свидетельствует утекший в Сеть снимок заготовки корпусов новых смартфонов Apple.

Новинке приписывают 5,2-дюймовый OLED-экран, который займет почти всю лицевую поверхность. Кнопка Home станет виртуальной, а сканер отпечатков разместится прямо в экране. Также гаджет получит двойную камеру с вертикально расположенными объективами. Корпус будет металлическим, а задняя панель – стеклянной. Еще юбилейный iPhone порадует сканером глаза и поддержкой беспроводной зарядки.





Официальный анонс смартфона iPhone 8 состоится в сентябре. Однако в продажу он может поступить с задержкой из-за оценки спроса и нехватки компонентов. Цена устройства составит $1000 за версию со 128 ГБ памяти.