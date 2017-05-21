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SEGA хочет вернуть доверие игроков

22.05.2017 11:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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SEGA объявила о намерении вернуть былое могущество на рынке игровой индустрии. Первым шагом в этом направлении стал анонс корпоративной концепции под названием «Удивительная SEGA», сообщает InGame.

В рамках инициативы компания сфокусируется на больших играх и полностью пересмотрит модель их выпуска. Также SEGA планирует возродить множество своих старых франшиз и к 2020 году стать одной из ведущих компаний на рынке видеоигр.

SEGA хочет вернуть доверие игроков

В этом году некоторые игры SEGA начали активно появляться на персональных компьютерах. Среди них экшены Bayonetta и Vanquish от студии Platinum Games. Также к выпуску готовится несколько игр про «Соника», которые могут быть неоднозначно восприняты общественностью из-за устаревшей игровой механики. Среди последних игр компании значатся стратегии Endless Space 2, Warhammer 40,000: Dawn of War III и Total War: WARHAMMER.

 
 
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SEGA объявила о намерении вернуть былое могущество на рынке игровой индустрии. Первым шагом в этом...

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