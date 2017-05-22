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Струя плазмы в космосе выглядит, будто движется в пять раз быстрее света

23.05.2017 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В галактике M87 в 53 миллионах световых лет от Земли обнаружен «луч-иллюзионист»: с Земли он выглядит так, будто его скорость в пять раз выше скорости света. Об этом сообщает издание New Scientist.

Струя плазмы в космосе выглядит, будто движется в пять раз быстрее света
Фото: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Известно, что многие галактики имеют черную дыру в своем ядре, которая периодически поглощает звезды и газовые облака. При поглощении окружающего вещества они разогревают его и выбрасывают часть наружу в виде мощных и плотных потоков газового «ветра». При этом горячая плазма «выстреливает» со скоростью, близкой к скорости света и образует релятивистскую струю.

Длина струи из галактики M87 составляет около 6000 световых лет. Впервые ее наблюдали еще в 1918 году. Сейчас ученые изучили снимки с телескопа «Хаббл» за несколько лет.

Телескоп зафиксировал пятикратное превышение скорости света. Правда, это иллюзия. Если посмотреть на струю из M87 в телескоп с Земли, будет заметно, что она немного искривлена. В реальности она движется под тупым углом к нашему лучу зрения, приближаясь к Земле и отклоняясь в сторону.

Принимаемый сигнал от более близких к Земле частей струи испускается в более поздние моменты времени, по сравнению с сигналом из неподвижного центра. Однако расстояние до них меньше и свет добирается быстрее. Так создалась иллюзия — видимая скорость движения струи по небесной сфере в разы превысила реальную и оказалась выше скорости света.

Мощные выбросы вещества из сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик могут начинать или останавливать появление молодых звезд. Правда, ученые до сих пор не знают, как происходят эти процессы и насколько они мощны. Изучение релятивистских струй помогает специалистам точно оценить скорость движения плазмы и определить мощность выброса. В будущем такие исследования могут изменить наши представления о свойствах и эволюции галактик.

 
 
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В галактике M87 в 53 миллионах световых лет от Земли обнаружен «луч-иллюзионист»: с Земли он выглядит так, будто его скорость в пять раз выше скорости света....

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