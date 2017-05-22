ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубае на службу выйдет робот-полицейский

23.05.2017 14:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая, передает «Медуза».

В Дубае на службу выйдет робот-полицейский
Изображение: Dubai Media Office / twitter.com

REEM представляет собой гуманоида ростом 1,67 метра с головой, двумя руками и сенсорным экраном в груди. Передвигается робот-полицейский на колесах.

Робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.

В Дубае на службу выйдет робот-полицейский
Изображение: Dubai Media Office / twitter.com

Дубай планирует, что к 2030 году четверть всех местных полицейских будут роботами. Тогда же в городе должен появиться первый полицейский участок, в котором служат только роботы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая, передает «Медуза».

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Даже с наручных часов: как абоненты velcom выходят на связь с миром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика