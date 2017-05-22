|
В Дубае на службу выйдет робот-полицейский
23.05.2017 14:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая, передает «
REEM представляет собой гуманоида ростом 1,67 метра с головой, двумя руками и сенсорным экраном в груди. Передвигается робот-полицейский на колесах.
Робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.
Дубай планирует, что к 2030 году четверть всех местных полицейских будут роботами. Тогда же в городе должен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая, передает «Медуза».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии