В Дубае на службу выйдет робот-полицейский

Полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая, передает « Медуза ».



Изображение: Dubai Media Office / twitter.com

REEM представляет собой гуманоида ростом 1,67 метра с головой, двумя руками и сенсорным экраном в груди. Передвигается робот-полицейский на колесах.

Робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.



Изображение: Dubai Media Office / twitter.com

Дубай планирует, что к 2030 году четверть всех местных полицейских будут роботами. Тогда же в городе должен появиться первый полицейский участок, в котором служат только роботы.