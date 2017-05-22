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Samsung показала растягивающийся экран
23.05.2017 12:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Samsung показала прототип OLED-экрана, который можно растягивать без опасности повреждения.
Новинка представляет собой 9,1-дюймовую матрицу, которую можно скручивать, сгибать и выгибать на высоту до 12 мм. Производитель утверждает, что это первый подобный дисплей в мире.
В будущем технология может найти применение в сегменте носимой и автомобильной электроники, где есть потребность в создании стойких к деформации компьютеров произвольной формы. На данный момент технология еще не готова к коммерческому запуску.
Напомним, что в 2018 году Samsung планирует выпустить первые сенсорные смартфоны, которые можно будет согнуть пополам. Скорее всего, они будут выполнены в форм-факторе «раскладушки» и похожи на записные книжки. В развернутом состоянии они смогут заменить планшеты.
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Компания Samsung показала прототип OLED-экрана, который можно растягивать без опасности повреждения....
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