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Опубликованы качественные рендеры смартфонов Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017)

23.05.2017 11:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились качественные пресс-рендеры смартфонов Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017), что говорит о скором анонсе новинок.

Смартфону Galaxy J5 (2017) приписывают 5,2-дюймовый AMOLED-экран, восьмиъядерный процессор Exynos 7870, 2 ГБ оперативной памяти и аккумуляторную батарею емкостью 3000 мАч.

Galaxy J7 (2017) получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессор с тактовой частотой 1,9 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельную тыльную и лицевую камеры, а также аккумулятор на 3600 мАч.

Опубликованы качественные рендеры смартфонов Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017)

Работать новинки будут под управлением операционной системы Android 7 Nougat. В продажу они поступят в июне. Стоимость старшей модели составит 340 евро. Цена на Galaxy J5 (2017) пока неизвестна.

 
 
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В Сети появились качественные пресс-рендеры смартфонов Samsung Galaxy J5 (2017) и Galaxy J7 (2017), что говорит о скором...

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