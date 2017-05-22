После пропажи танка хирург из Могилева не смог некоторое время продолжать медицинскую практику. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Альфа-радио».





В ходе расследования выяснилось, что премиальный танк из виртуального ангара онлайн игры World of Tanks похитил житель Полтавской области Украины, 1994 года рождения.

Парню удалось взломать почтовый ящик могилевчанина и похитить данные, необходимые для взлома аккаунта белоруса. Завладев учетной записью потерпевшего на игровом сервере «World of Tanks», украинец блокировал доступ к ней и почтовому ящику потерпевшего.

«Хакер» сделал это, чтобы поиграть на высокоуровневой технике белоруса. Так быстро взломать защиту удалось из-за тривиального подхода медика к защите своего аккаунта. В качестве пароля могилевчанин использовал свою дату рождения, паролем в игре была комбинация из своих инициалов на латинице и года рождения.

Когда хирург узнал о случившемся, он так расстроился, что некоторое время не мог вести медицинскую практику и проводить операции. Правда, никакого наказания «хакер» не понес. Уголовное дело было передано компететнтным органам юстиции Украины, которые не стали доводить дело до суда.