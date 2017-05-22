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Перебои в работе банковских карт возможны ночью 28 мая

23.05.2017 18:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Банковские карточки могут не работать ночью 28 мая, сообщили Sputnik в ОАО "Банковский процессинговый центр".

С 02:00 до 05:00 28 мая в системе электроснабжения БПЦ будут проводиться профилактические работы.

"В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО "Банковский процессинговый центр", — рассказали на предприятии.

Кроме того, возможны перебои в работе в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Центр принес извинения за возможные неудобства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи пластиковых карт также могут столкнуться с трудностями в при снятии наличных, при расчете карточкой в магазинах и так далее.

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