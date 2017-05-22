Перебои в работе банковских карт возможны ночью 28 мая

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Банковские карточки могут не работать ночью 28 мая, сообщили Sputnik в ОАО "Банковский процессинговый центр".

С 02:00 до 05:00 28 мая в системе электроснабжения БПЦ будут проводиться профилактические работы.

"В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО "Банковский процессинговый центр", — рассказали на предприятии.

Кроме того, возможны перебои в работе в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

Центр принес извинения за возможные неудобства.