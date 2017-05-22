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Представлен 13-дюймовый ноутбук Huawei MateBook X

23.05.2017 15:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei представила 13-дюймовый ноутбук MateBook X, который способен составить конкуренцию MacBook Air от Apple.

Новинка имеет 13-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160 х 1440 пикселей. В качестве процессора может выступать Intel Core i5-7200U или i7-7500U. Объем оперативной памяти составляет 4/8 ГБ, твердотельной – 256/512 ГБ.

Представлен 13-дюймовый ноутбук Huawei MateBook X

Также имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802ac и Bluetooth 4.1, разъем для наушников и два порта USB Type-C. Габариты компьютера равны 286 х 211 х 12,5 мм при массе 1,05 кг. Время автономной работы в режиме воспроизведения видео достигает 10 часов. В качестве операционной системы установлена Windows 10.

Стоимость и сроки начала поставок компьютера MateBook X будут объявлены позже.

 
 
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Компания Huawei представила 13-дюймовый ноутбук MateBook X, который способен составить конкуренцию MacBook Air от...

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