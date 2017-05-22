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Red Dead Redemption 2 перенесли на весну 2018 года

23.05.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Rockstar объявила о переносе даты выхода вестерна Red Dead Redemption 2 на весну 2018 года. Изначально релиз был запланирован на конец текущего года для PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame.

В официальном сообщении говорится, что Red Dead Redemption 2 является первой игрой компании, которая создается «с нуля» для консолей текущего поколения. Поэтому разработчикам нужно больше времени, чтобы сделать ее настолько качественной, насколько это возможно. Это также может означать, что игра получит какие-то улучшения для приставки Xbox Scorpio.

Red Dead Redemption 2 перенесли на весну 2018 года

Игры Rockstar практически никогда не выходят вовремя. Например, криминальный боевик Grand Theft Auto V для Xbox 360 и PlayStation 3 был перенесен с весны на осень 2013 года, а компьютерная версия задержалась с ноября по апрель 2015 года.

 
 
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Компания Rockstar объявила о переносе даты выхода вестерна Red Dead Redemption 2 на весну 2018 года. Изначально релиз...

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