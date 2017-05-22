Представлен тонкий и мощный планшетный компьютер Huawei MateBook E

Компания Huawei представила планшетный компьютер MateBook E, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Новинка располагает 12-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160 х 1440 пикселей. На выбор доступны модели на базе процессоров Intel Core i5-7Y54 и m3-7Y30. Объем оперативной памяти составляет 4/8 ГБ, твердотельной 128/256/512 ГБ.





Также устройство может похвастаться 5-мегапиксельной камерой, портом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802ac и Bluetooth 4.1. Размеры планшеты равны 278,8 х 194,1 х 6,9 мм. С клавиатурой он весит 1,1 кг, без – 640 граммов. Автономность в режиме воспроизведения видео составляет 9 часов.

Цена и сроки поступления в продажу планшета Huawei MateBook E будут объявлены позже.