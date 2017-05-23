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До конца года электрифицируют ж/д участок от Молодечно до Литвы
23.05.2017 21:10 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Электрификация участка железной дороги Молодечно — Гудогай — госграница с Литвой, как ожидается, должна завершиться до конца 2017 года, сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".
"Протяженность электрифицируемого участка составляет 84 километра. Работы по электрификации планируется завершить в этом году", — рассказали в "Белэнерго".
Собеседники агентства отметили, что работы по электрификации осуществляются во взаимодействии с АО "Литовские железные дороги". Проект является частью организации скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между двумя столицами — Минском и Вильнюсом.
Заказчиком строительства выступает Белорусская железная дорога. Монтаж линий электропередачи и электрооборудования на подстанции "Молодечно" выполняют ОАО "Западэлектросетьстрой" и ОАО "Центрэнергомонтаж", а допуски и надзор осуществляют работники РУП "Минскэнерго".
В "Белэнерго" пояснили, что после завершения электрификации данного участка железной дороги БЖД снизит удельный расход топлива при сокращении эксплуатационных расходов с переходом на электрическую тягу. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить техническую и маршрутную скорости движения грузовых и пассажирских поездов, улучшить качество обслуживания населения за счет сокращения времени нахождения пассажиров в пути следования, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также повысить надежность работы электрооборудования на подстанции 330 кВ "Молодечно".
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