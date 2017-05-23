До конца года электрифицируют ж/д участок от Молодечно до Литвы

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Электрификация участка железной дороги Молодечно — Гудогай — госграница с Литвой, как ожидается, должна завершиться до конца 2017 года, сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".

"Протяженность электрифицируемого участка составляет 84 километра. Работы по электрификации планируется завершить в этом году", — рассказали в "Белэнерго".

Собеседники агентства отметили, что работы по электрификации осуществляются во взаимодействии с АО "Литовские железные дороги". Проект является частью организации скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между двумя столицами — Минском и Вильнюсом.

Заказчиком строительства выступает Белорусская железная дорога. Монтаж линий электропередачи и электрооборудования на подстанции "Молодечно" выполняют ОАО "Западэлектросетьстрой" и ОАО "Центрэнергомонтаж", а допуски и надзор осуществляют работники РУП "Минскэнерго".

В "Белэнерго" пояснили, что после завершения электрификации данного участка железной дороги БЖД снизит удельный расход топлива при сокращении эксплуатационных расходов с переходом на электрическую тягу. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить техническую и маршрутную скорости движения грузовых и пассажирских поездов, улучшить качество обслуживания населения за счет сокращения времени нахождения пассажиров в пути следования, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, а также повысить надежность работы электрооборудования на подстанции 330 кВ "Молодечно".