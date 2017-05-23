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Вблизи границы с Китаем пропал истребитель Су-30МКИ
24.05.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Выполнявший учебный полет истребитель индийских ВВС Су-30МКИ пропал с радаров в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, недалеко от границы с Китаем,
Истребитель совершал полет в плохих погодных условиях, а пилоты сообщали о перебоях в работе двигателя. Власти Индии начали проведение масштабной поисковой операции.
Одна из основных проблем индийских Су-30МКИ — плохое техническое обслуживание. Причем эта проблемой озаботились на самом высоком уровне. Так, маршал авиации П.С. Ахлувалия еще в 2014 году прямо
Отметим, что сегодня Су-30МКИ — самый совершенный ударный самолет ВВС Индии и местные военные высоко оценивают его боевые возможности, постепенно наращивая количество этих самолетов в войсках.
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Выполнявший учебный полет истребитель индийских ВВС Су-30МКИ пропал с радаров в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, недалеко от границы с Китаем,...
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