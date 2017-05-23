Представлен бюджетный смартфон Meizu M5c

Компания Meizu анонсировала новый бюджетный смартфон M5c. Он имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти.





Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем, дополнительная – 5-мегапиксельным. В качестве операционной системы установлена Android с оболочкой Flyme 6 и системой искусственного интеллекта, а высокую автономность обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Корпус устройства выполнен из поликарбонатного пластика, а его толщина составляет 8,3 мм. Весит гаджет 135 граммов.

Дата начала продаж и стоимость смартфона Meizu M5c будут объявлены позже.