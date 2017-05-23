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Представлен бюджетный смартфон Meizu M5c

24.05.2017 11:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Meizu анонсировала новый бюджетный смартфон M5c. Он имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T720, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти.

Представлен бюджетный смартфон Meizu M5c

Основная камера представлена 8-мегапиксельным модулем, дополнительная – 5-мегапиксельным. В качестве операционной системы установлена Android с оболочкой Flyme 6 и системой искусственного интеллекта, а высокую автономность обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Корпус устройства выполнен из поликарбонатного пластика, а его толщина составляет 8,3 мм. Весит гаджет 135 граммов.

Дата начала продаж и стоимость смартфона Meizu M5c будут объявлены позже.

 
 
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Компания Meizu анонсировала новый бюджетный смартфон M5c. Он имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720...

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