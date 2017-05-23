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Планшет Microsoft Surface Pro 5 представлен официально

24.05.2017 12:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft официально представила планшетный компьютер Surface Pro пятого поколения.

Новинка имеет 12,3-дюймовый экран с разрешением 2736 x 1824. В качестве процессора может выступать Intel Core m3, i5 либо i7. При этом в первых двух случаях устройство оснащается пассивной системой охлаждения, тогда как в топовой используются вентиляторы. Объем оперативной памяти составляет 4/8/16 ГБ, твердотельной – от 128 ГБ. Также предусмотрены 8- и 5-мегапиксельные камеры.

Устройство поставляется со стилусом Surface Pen, который научился воспринимать до 4096 уровней нажатия. Подставку и клавиатуру-обложку с покрытием из алькантары нужно докупать отдельно по цене $99 и $159 соответственно. Время автономной работы достигает 13,5 часов.

Купить Surface Pro 5 можно будет уже 15 июня. Цена базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD составляет $800.

 
 
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Компания Microsoft официально представила планшетный компьютер Surface Pro пятого поколения. Новинка имеет...

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