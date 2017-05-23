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Рассекречен ноутбук ASUS VivoBook S15 м графикой NVIDIA GeForce GT 940MX
24.05.2017 13:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания ASUS преждевременно рассекретила ноутбук VivoBook S15. Страничка устройства появились на сайте производителя, но затем была удалена.
VivoBook S15 располагает 15-6-дюймовой матрицей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, которая занимает 80% внутренней поверхности экрана. В связи с чем по размерам новинка сопоставима с обычными 14-дюймовыми ноутбуками.
Топовая версия оснащается процессором Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce GT 940MX, жестким диском на 2 ТБ и твердотельным накопителем на 512 ГБ.
Также устройство может похвастаться клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, адаптером Wi-Fi 802.11ac, портами USB 3.1 и USB Type-C. Толщина составляет 17,9 мм, вес – 1,7 кг.
Официальный анонс компьютера ASUS VivoBook S15 ожидается в рамках выставки Computex 2017.
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Компания ASUS преждевременно рассекретила ноутбук VivoBook S15. Страничка устройства появились на сайте...
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