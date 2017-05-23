Пятидюймовый смартфон Huawei Honor 6A с 3 ГБ ОЗУ стоит $145

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Honor 6A. У него – 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430.

Базовая версия имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, тогда как старшая располагает 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Также аппарат оснащается 13- и 5-мегапиксельной камерами, сканером отпечатков пальцев и аккумуляторной батареей емкостью 3020 мАч, которой хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения видео. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 с оболочкой EMUI 5.1. Габариты устройства равны 143,7 x 70,95 х 8,2 мм при массе 143 грамма.





Стоимость базовой версии смартфона Huawei Honor 6A составляет $115, старшей - $145.