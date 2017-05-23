Представлен планшет Huawei Honor Play Tab 2 стоимостью от $115

Компания Huawei представила планшет начального уровня Honor Play Tab 2. Он доступен в 8- и 9,6-дюймовой модификациях.

Обе версии имеют матрицу с разрешением 1280 х 800 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425. Новинки доступны в версиях с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.





Еще Honor Play Tab 2 располагает 5- и 2-мегапиксельной камерами, слотом для карточек формата microSD и опциальной поддержкой LTE. В последнем случаем можно установить две SIM-карты и совершать голосовые звонки. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4800 мАч.

Стоимость младшей модели планшета Huawei Honor Play Tab 2 составляет $115, старшей - $220.