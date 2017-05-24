В Сеть попали новые фотографии iPhone 8

В китайской социальной сети Weibo появились фото, показывающие возможный дизайн готовящегося к анонсу флагманского смартфона компании Apple — iPhone 8.



Изображение: macrumors.com



Изображение: macrumors.com

В отличие от более ранних «утечек» , новые снимки показывают металлический, а не стеклянный корпус. На задней панели аппарата помимо сдвоенной вертикальной камеры хорошо заметен сканер отпечатков пальцев.

На передней стороне смартфона нет физической кнопки «Домой». Это говорит о том, что клавиши управления, скорее всего, станут экранными. На каком именно варианте дизайна остановится Apple, пока наверняка неизвестно.

Напомним, в 2017 году компания Apple отпразднует десять лет с выхода первого iPhone. В связи с этим большинство аналитиков ожидают, что на сентябрьской презентации нам покажут сразу три новые модели смартфона.

Первые две станут обновленными версиями уже присутствующих на рынке iPhone 7/7Plus, а третья модель получит полностью новый дизайн и другие технологические новшества вроде безрамочного OLED-дисплея с диагональю в 5,8 дюймов. Предполагается, что она будет стоить свыше 1000 долларов США.

Ожидается, что презентация новых продуктов компании Apple пройдет в сентябре этого года.