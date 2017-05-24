Шойгу: Россия тратит на солдата почти в 11 раз меньше США

Министр обороны России генерал армии Серей Шойгу рассказал, что Китай тратит на свою армию в три раза больше, чем Россия, а США — в 11 раз, сообщают РИА «Новости».



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«Содержание одного военнослужащего в Соединенных Штатах обходится в 510 тысяч долларов, в Великобритании — 377, в Китае — 170, а у нас — 54», — заявил Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. Чиновник не уточнил период, за который уходят эти деньги.

Также во время заседания Сергей Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок. По его словам, морские ядерные силы России располагают девятью стратегическими подлодками и обеспечивают постоянное патрулирование Мирового океана.

В планах ВМФ России тдовести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь «Бореев» с ракетами «Булава».