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Шойгу: Россия тратит на солдата почти в 11 раз меньше США
25.05.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Министр обороны России генерал армии Серей Шойгу рассказал, что Китай тратит на свою армию в три раза больше, чем Россия, а США — в 11 раз,
«Содержание одного военнослужащего в Соединенных Штатах обходится в 510 тысяч долларов, в Великобритании — 377, в Китае — 170, а у нас — 54», — заявил Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. Чиновник не уточнил период, за который уходят эти деньги.
Также во время заседания Сергей Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок. По его словам, морские ядерные силы России располагают девятью стратегическими подлодками и обеспечивают постоянное патрулирование Мирового океана.
В планах ВМФ России тдовести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь «Бореев» с ракетами «Булава».
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Министр обороны России генерал армии Серей Шойгу рассказал, что Китай тратит на свою армию в три раза больше, чем Россия, а США — в 11 раз, сообщают РИА «Новости».
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