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Австралиец случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на 4,8 миллиона долларов

25.05.2017 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 2010 году австралийский журналист Кэмпбелл Симпсон (Campbell Simpson) приобрел 1400 биткоинов за 25 долларов. Вскоре мужчина выбросил жесткий диск, на котором они хранились, и забыл об утерянном винчестере. Сегодня на своих биткоинах он смог бы заработать около 4,8 миллионов долларов США. Свою историю он рассказал на сайте Gizmodo.

Австралиец случайно выбросил жесткий диск с биткоинами на 4,8 миллиона долларов

В 2010 году цена за один биткоин составляла от 1,2 до 1,5 центов. На одном из специализированный сайтов мужчина приобрел порядка 1400 биткоинов за 25 долларов. Вскоре он скопировал текстовый файл с ключом для их расшифровки на свой портативный винчестер, на котором также хранилась музыка, фотографии и другие важные файлы.

Вскоре Кэмпбеллу пришлось переехать в другой город. Из-за переезда он решил избавиться от части ненужных вещей, в том числе и от винчестера. По словам мужчины, он успел перенести всю важную информацию на компьютер, и у него также были другие, более совершенные модели переносных жестких дисков. Поэтому он и решился выбросить старый винчестер.

Спустя несколько месяцев Кэмпбелл вспомнил, что на нем также хранились его биткоины. В то время они уже стоили порядка 4000 долларов и продавались за 2,50 центов за одну «монету». Но мужчина не сильно расстроился из-за упущенной возможности заработать. В то время он получил новую должность, с головой ушел в работу и несколько лет не вспоминал об утрате винчестера.

Из-за недавних сообщений о резком скачке цен на биткоины Кэмпбелл решил проверить, сколько сегодня смог бы за них получить. По словам мужчины, итоговая цифра ввергла его в шок — ориентировочная стоимость «капитала» его биткоинов оценивается примерно в 4,8 миллионов долларов.

Кэмпбелл также заявил, что потеря биткоинов для него является лишь забавной историей, он не стремится их вернуть и лишь изредка расстраивается по этому поводу.

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В 2010 году австралийский журналист Кэмпбелл Симпсон (Campbell Simpson) приобрел 1400 биткоинов за 25 долларов. Вскоре мужчина выбросил жесткий диск, на котором они хранились,...

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