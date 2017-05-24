В Ираке заметили необычные ракетные комплексы

Иракские военные построили реактивные системы залпового огня из ЗРК «Квадрат», восстановленных из запасов свалки военной техники близ города Таджи. Изображения этих импровизированных РСЗО на днях появились в Сети.



Фото: vk.com/panzerblog

Такая конверсия связана с тем, что опасаться воздушных налетов со стороны террористов иракской армии не приходится, а тяжелые РСЗО нужны для поддержки пехоты. Всего в Ирак во времена СССР было поставлено 20 ЗРК «Квадрат».



Фото: vk.com/panzerblog

Пусковая установка «Квадрата» защищена 15-мм противопульной броней, оснащена 280-сильным двигателем и может развивать скорость до 44 км/ч. Калибр используемых в импровизированном РСЗО ракет, к сожалению, неизвестен.