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В Ираке заметили необычные ракетные комплексы

25.05.2017 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Иракские военные построили реактивные системы залпового огня из ЗРК «Квадрат», восстановленных из запасов свалки военной техники близ города Таджи. Изображения этих импровизированных РСЗО на днях появились в Сети.

В Ираке заметили необычные ракетные комплексы
Фото: vk.com/panzerblog

Такая конверсия связана с тем, что опасаться воздушных налетов со стороны террористов иракской армии не приходится, а тяжелые РСЗО нужны для поддержки пехоты. Всего в Ирак во времена СССР было поставлено 20 ЗРК «Квадрат».

В Ираке заметили необычные ракетные комплексы
Фото: vk.com/panzerblog

Пусковая установка «Квадрата» защищена 15-мм противопульной броней, оснащена 280-сильным двигателем и может развивать скорость до 44 км/ч. Калибр используемых в импровизированном РСЗО ракет, к сожалению, неизвестен.

 
 
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Иракские военные построили реактивные системы залпового огня из ЗРК «Квадрат», восстановленных из запасов свалки военной техники близ города Таджи. Изображения...

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