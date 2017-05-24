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На картах Apple появились города Беларуси

25.05.2017 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Apple опубликовала детализированные карты большинства крупных белорусских городов. В сервисе «Карты» стали доступны все областные центры, а также некоторые райцентры.

На картах Apple появились города Беларуси

В операционных системах iOS и macOS есть стандартная программа «Карты». Долгое время для белорусов она была совершенно бесполезна — большинство населенных пунктов в ней выглядели как пересечение двух дорог или точка рядом с шоссе.

На днях ситуация изменилась. Теперь в белорусских городах прорисованы улицы и железнодорожные пути, отмечены достопримечательности и заведения. Стало доступно построение маршрутов, также можно переключаться между стандартным и спутниковым видом.

На обновленных картах в деталях видны Минск, Брест, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев, Бобруйск, Молодечно, Лида, Полоцк, а также другие населенные пункты.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Компания Apple опубликовала детализированные карты большинства крупных белорусских городов. В сервисе «Карты» стали доступны все областные центры, а также...

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