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Mail.Ru представила мессенджер TamTam

25.05.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить друзей среди миллионов пользователей проектов компании.

Мессенджер доступен владельцам смартфонов на Android и iOS во всем мире. Приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники» и заменит его в магазинах приложений.

Mail.Ru представила мессенджер TamTam

С помощью TamTam можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с gif-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении, отправлять сообщения можно также в офлайн-режиме – в этом случае сообщения отправляются автоматически при подключении к интернету.

Мессенджер позволяет общаться не только с друзьями, но и с большой аудиторией подписчиков – через приватные и публичные каналы. В каналах можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать по ним сообщения. Вести каналы смогут как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы. Найти нужные каналы можно по названию с помощью основной поисковой строки мессенджера.

 
 
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