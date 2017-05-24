|
Видеокарты AMD Radeon RX Vega поступят в продажу в июле
25.05.2017 12:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация потребительских видеокарт AMD Radeon RX Vega состоится на следующей неделе в рамках выставки Computex 2017, двери которой откроются 30 мая. Однако в продажу новинки поступят после дебюта профессионального ускорителя Radeon Vega Frontier Edition, релиз которого запланирован на вторую половину июня. Другими словами, долгожданные игровые видеокарты высокого уровня от AMD появятся где-то и в июле.
Известно, что в семейство Radeon RX Vega войдет несколько моделей, которые составят конкуренцию карточкам GeForce GTX 1070, GTX 1080 и GTX 1080 Ti. Однако изначально может быть представлен только один адаптер.
Задержка Radeon RX Vega может быть связана с нехваткой памяти HBM2, которая зарезервирована для профессиональных ускорителей NVIDIA и AMD.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация потребительских видеокарт AMD Radeon RX Vega состоится на следующей неделе в рамках выставки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии