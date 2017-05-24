Опубликовано изображение iPhone 8 со сканером отпечатков на тыльной поверхности

На страницах китайской соцсети Weibo появилось новое изображение смартфона iPhone 8. На снимке запечатлен прототип устройства со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Не исключено, что фото является поддельным. Однако известно, что Apple действительно рассматривала возможность переноса дактилоскопа на тыльную сторону, если не получится встроить его непосредственно в экран.

Также появилась информация о том, что вместо сканера глаза новинка получит камеру, которая сможет идентифицировать владельца по лицу и делать 3D-фото.





Смартфону iPhone 8 приписывают 5,2-дюймовый «безграничный» OLED-экран, двойную камеру, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоимость юбилейного гаджета составит не меньше $870.